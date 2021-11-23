Монголка признана самой красивой азиаткой США

Она стала победительницей конкурса «Мисс Азия, США», выиграв сертификат на обучение в художественном университете



Монгольская актриса П.Шуудэрцэцэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия, США», который прошел среди представительниц Азии, живущих и обучающихся в Соединенных Штатах. В качестве приза она выиграла сертификат на обучение в художественном университете США. В этом году в этом конкурсе приняли участие более 50 девушек, сообщает



П.Шуудэрцэцэг отметила: «Мисс Азия, США» это конкурс красоты с 33 летней историей. Для меня было большой честью представлять Монголию на таком престижном конкурсе. Но с другой стороны, это также является большой ответственностью. Кроме того благодаря конкурсу я познакомилась с самыми красивыми, умными и талантливыми девушками. В будущем хочу стать мостом для монгольских девушек, которые хотят принять участие в этом конкурсе».



Ранее,



Фото: montsame.mn Монгольская актриса П.Шуудэрцэцэг стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия, США», который прошел среди представительниц Азии, живущих и обучающихся в Соединенных Штатах. В качестве приза она выиграла сертификат на обучение в художественном университете США. В этом году в этом конкурсе приняли участие более 50 девушек, сообщает МОНЦАМЭ П.Шуудэрцэцэг отметила: «Мисс Азия, США» это конкурс красоты с 33 летней историей. Для меня было большой честью представлять Монголию на таком престижном конкурсе. Но с другой стороны, это также является большой ответственностью. Кроме того благодаря конкурсу я познакомилась с самыми красивыми, умными и талантливыми девушками. В будущем хочу стать мостом для монгольских девушек, которые хотят принять участие в этом конкурсе».Ранее, как сообщал «Номер один» , в 2021 году Монголию на международном конкурсе «Мисс Мира» представит А.Буртэ-Ужин. Девушка стала победительницей национального конкурса красоты и 16 ноября отправилась в Пуэрто-Рико для участия в этом престижном международном конкурсе, Представительница Монголии А.Буртэ-Ужин окончила Монгольский университет Искусств и культуры по специальности педагог-хореограф и постановщик, владеет английским, японским, немецким и китайским языками. Также она профессионально занимается пластическим этюдом.Фото: montsame.mn

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