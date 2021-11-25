В 24 домах поселка Каменск отремонтируют систему отопления

Идет подготовка к электронному аукциону по выбору подрядчика
В поселке Каменск Бурятии в 2022 году капитально отремонтирую систему отопления в 24 домах. На данный момент проектная документация на выполнение строительно-монтажных работ разработана. Ведется подготовительная работа для организации электронного аукциона по выбору подрядной организации. Ремонтные работы начнутся после завершения отопительного сезона 2021-2022 гг, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Бурятии.
Ранее ремонт в Каменске был завершен в четырех домах мкр.Молодежный. Работы были выполнены двумя организациями ООО «Водомер» и ООО СТК «ГарантСтрой».
"Со слов руководителей подрядных организаций почти во всех домах износ труб составлял более 70%. На внутренних стенках труб были видны следы коррозии и разрушений, отсутствовала тепловая изоляция, что могло влиять на надлежащую работу всей системы отопления в целом", - рассказали в Фонде капремонта.
При производстве работ в местах общего пользования были заменены магистральные трубопроводы, тепловой узел, а также запорная арматура на стояках систем отопления. Все трубы обработаны антикоррозионным составом и утеплены. На ремонт всех 4 домов направлено 4,6 млн. рублей.
Капитальный ремонт многоквартирных домов выполняется на основании предложений, предоставленных муниципальными образованиями при формировании программы по капремонту в 2014 году.
Фото: пресс-служба Фонда капремонта Бурятии, "Номер один"
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