В Бурятии фермеры побили рекорд 1988 года по сбору зерновых

В республике наградили лучших работников предприятий агропромышленного комплекса

2021 год стал для сельхозтоваропроизводителей Бурятии знаменательным: зафиксирована самая высокая урожайность за всю историю республики. Благодаря этому удалось перевыполнить плановые показатели по кормозаготовительной кампании. В день работников агропромышленного комплекса глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил и наградил лучших тружеников села, работников перерабатывающей промышленности, передовиков сельскохозяйственного производства, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- У нас в этом году есть чем гордиться. У нас рекордная за всю историю Республики Бурятия урожайность по зерновым – более 19 центнеров с гектара. Только в 1988 году было 18 центнеров с гектара, то есть вы превысили лучшие советские показатели. У нас валовые сборы зерновых на 30% больше, чем в прошлом году. Такие показатели вселяют уверенность в том, что у нас есть хорошие перспективы, и все, что мы делаем вместе, дает результат. Совместно с Народным Хуралом принимаются решения по поддержке сельхозтоваропроизводителей. Буквально на этой сессии мы приняли решение добавить 80 млн рублей на финансирование и поддержку сельского хозяйства. И мы видим, что эти меры дают отдачу. Поэтому всех поздравляю с такими результатами. Надеюсь, что так будет и дальше. Понятно, что где-то сыграла свою роль и погода, но погода – это не всё. Это и новая техника, и минерализация, и внесение удобрений, и современные технологии. То есть это всё вместе даёт такие показатели. Стабильно развивается и мясная отрасль животноводства. В этом году получен хороший приплод 115 тысяч голов телят и 150 тысяч голов ягнят. В общем, движемся по всем направлениям, - отметил Алексей Цыденов.Сельхозтоваропроизводителями удалось заготовить 341,5 тыс. тонн кормовых единиц грубых и сочных кормов (сена, сенажа, силоса), превысив показатели прошлого года по сену на 12%, по сенажу – на 23%, по силосу – на 85%. Валовый сбор зерна в 119 тыс. тонн является наивысшим после 2012 года (125 тыс.). Валовый сбор картофеля составил 132 тыс. тонн. Данный показатель является наивысшим после 2013 года (132,2 тыс. тонн), а урожайность также самая высокая за всю историю картофелеводства Бурятии (152,5 ц/га).В животноводстве наблюдается рост поголовья КРС на 2 тыс. головы, в том числе коров на 2,3 тыс. голов, овец – на 7 тыс. голов.Сельхозтоваропроизводители активно обновляют свою технику, за 2021 год приобретено: 13 комбайнов, 9 энергонасыщенных тракторов, 28 тракторов, 5 посевных комплексов.Лучшим работникам предприятий агропромышленного комплекса вручили федеральные и республиканские государственные награды.А также лучшим предприятиям в сфере АПК вручены переходящие знамена по итогам 2021 года – «Лучшая сельхозорганизация», «Лучшее предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности Бурятии».Фото: пресс-служба правительства Бурятии