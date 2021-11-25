Сельчанка из Бурятии дважды стала жертвой мошенников

В первый раз – на «пассивном» доходе, второй раз – доверившись сайту, «спасающему» от жуликов



В Бурятии в июле прошлого года 62-летняя жительница Хоринского района хотела получить пассивный заработок в интернете, но стала жертвой мошеннических действий. В результате финансовых операций женщина потеряла около 400 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



Зная, что попалась на уловку мошенников, пенсионерка почти полтора года не оставляла надежды вернуть похищенное. С этой целью она оставила заявку на сайте, который, якобы, занимается возвратом денежных средств гражданам, пострадавшим от мошенников. Спустя некоторое время сельчанке поступил звонок от «юриста» организации, который сообщил, что поможет ей с возвратом. Для этого ей необходимо перечислить 26 тысяч рублей за услуги.



Спустя несколько дней женщина перечислила необходимую сумму. Однако обещанных денег пенсионерка так и не дождалась, а собеседник перестал выходить на связь. Сельчанка поняла, что снова стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.



МВД Бурятии призывает жителей республики быть более бдительными при совершении любых финансовых операций в сети интернет.



Фото: pixabay.com



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