В Бурятии задержан сотрудник Росрыболовства, помогавший браконьеру

Рыбинспектор за взятку «сдавал» дислокацию постов рыбоохраны и полиции, время полета квадракоптеров над Байкалом



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении государственного инспектора отдела госконтроля, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.



Дело возбуждено по материалам Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте. Рыбинспектор обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.



Предварительно установлено, что 17 сентября этого года сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе рейда на берегу Байкала задержан местный житель, который 473 штуки омуля, причинив государству ущерб на сумму свыше 3 млн рублей.



При этом обвиняемый, являясь должностным лицом, на которого возложена обязанность осуществлять контроль в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, вопреки интересам службы, активно оказывал местному жителю помощь в незаконном вылове рыбы, а именно он предоставлял ему информацию о местонахождении постов рыбоохраны и полиции, их времени работы и месте дислокации, времени и продолжительности полета квадракоптеров над озером Байкал.



Кроме того, обвиняемый в период с июля по сентябрь 2021 года получил от местного жителя взятку в размере 115 тыс рублей за общее покровительство и оказание помощи в браконьерстве.



Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.



Фото: zapsib-sut.sledcom.ru



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