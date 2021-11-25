В Забайкалье осужден контрабандист золота

Он пытался нелегально вывезти в КНР более 7 кг золота стоимостью свыше 32 млн рублей



В Забайкалье районный суд признал уроженца Петровск-Забайкальского района Читинской области виновным в «незаконной перевозке драгоценных металлов в крупном размере» и в «контрабанде стратегически важных товаров в крупном размере», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Суд установил, что осенью прошлого года подсудимый приобрел 17 слитков золота кустарного производства общим весом около 7 кг. Для их дальнейшего перемещения через таможенную границу на территорию КНР поместил два полимерных пакета с 7 и 10 слитками золота в полость панели управления приборов над рулем в кабине грузовика, чтобы скрыть их от таможенного контроля.



В ходе прохождения таможенно-пограничного контроля автомашины сотрудники пограничной службы драгоценный металл обнаружили и изъяли.Стоимость незаконно перемещаемого товара превысила 32 млн рублей.

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Суд с учетом мнения государственного обвинителя Даурской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс рублей.



Приговор в законную силу не вступил.



Фото: pixabay.com





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