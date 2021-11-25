Глава республики поручил проработать вопрос оперативного получения документов пожилыми людьми





В Бурятии документы о вакцинации от COVID-19 и перенесенном заболевании выдают в новой форме. Единые формы документов утверждены минздравом России, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Документы содержат информацию о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, перенесенном заболевании или имеющихся противопоказаниях к вакцинации. Формы документов разработаны для получения, как в электронном виде, так и в бумажном. Глава Бурятии дал поручение проработать вопрос оперативного получения необходимых документов пожилыми людьми.



«Прошу проработать вопрос, чтобы наши пожилые граждане смогли оперативно и без проблем получить все необходимые документы в бумажном виде. Молодому поколению, тем, кто с современными технологиями на «ты», не составляет проблем получить сертификат на портале «Госуслуги», они там автоматически формируются, их без проблем можно скачать на смартфон. Другое дело – пожилые люди. Надо им помочь, чтобы они ни в очередях не стояли, не думали, как получить эти документы», - отметил Алексей Цыденов.



Приказом министерства здравоохранения утверждены три формы документов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, о перенесенном заболевании или имеющихся медицинских противопоказаниях к вакцинации.



«Для организации исполнения приказа нами проведена методическая работа среди медицинских работников по выполнению требований приказа об оформлении новых видов медицинских документов. Необходимо отметить, что справка о вакцинации против новой коронавирусной инфекции будет выдаваться на бумажном носителе сразу в пункте вакцинации после введения первого компонента вакцины. Также стоит иметь в виду, что все ранее выданные документы сохраняют свое действие на тот период, на который они выдавались», - сказала замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.



Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации выдается всем гражданам на бумажном носителе в медицинской организации.



А так называемый «медицинский сертификат» формируется автоматически на сайте Госуслуг, если у гражданина имеется учетная запись. Сертификат формируется на русском и на английском языках не позднее трех календарных дней после дня внесения в информационный ресурс сведений о завершении вакцинации.



Также утверждена форма сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, или медицинских противопоказаниях к вакцинации, или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией. Сертификат, сформированный в виде электронного документа на портале «Госуслуги», граждане могут получить в бумажном виде в отделениях МФЦ после того, как работники центра заполнят заявление о предоставлении гражданину данной услуги.



Медицинская документация и сертификаты, сформированные посредством портала Госуслуг до вступления в силу новых правил, будут переоформлены в автоматическом режиме не позднее 1 февраля 2022 года.



QR-коды, ранее сформированные на портале «Госуслуги», действуют до окончания срока, на который они были выданы, и переоформлению не подлежат.



Фото: pixabay.com





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