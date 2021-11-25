Вопрос с корпоративами в Бурятии может решиться уже сегодня

Рестораторы просят чиновников разрешить им заработать





Республиканский оперативный штаб по коронавирусной инфекции может уже на сегодняшнем вечернем заседании снять ограничения на проведение новогодних корпоративов. Этого ждут предприниматели и жители республики.

Если проведение корпоративов все-таки разрешат, вероятнее всего, на них будут пускать только по QR-кодам, то есть только вакцинированных, переболевших и граждан с медотводами. Тем самым чиновники продолжат процесс понуждения жителей к вакцинации, поскольку доступ к новогодним корпоративам для некоторых граждан является редкой возможностью расслабиться.











«Пока до 1 декабря в Бурятии запрещено проведение массовых мероприятий различной направленности. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в конце ноября – начале декабря. Если будет наблюдаться значительное снижение заболеваемости, будет хорошо продвигаться вакцинация, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», - сказана недавно заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.



Напомним, ранее в Роспотребнадзоре Бурятии заявили, что вопрос о разрешении корпоративов будет зависеть от эпидимиологической ситуации в конце года.«Пока до 1 декабря в Бурятии запрещено проведение массовых мероприятий различной направленности. Будем смотреть, как будет развиваться ситуация в конце ноября – начале декабря. Если будет наблюдаться значительное снижение заболеваемости, будет хорошо продвигаться вакцинация, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», - сказана недавно заместитель руководителя Роспотребнадзора Бурятии Елена Кузьмина.

- Вопрос будет рассматриваться сегодня, 25 ноября, но пока никаких комментариев дать не могу, - сообщил член штаба, бизнес-обмудсмен Чингис Матхеев.- Мы просим, чтобы правительство республики разрешило ресторанам и кафе работать в декабре, в том числе с целью проведения новогодних корпоративов, естественно с соблюдением всех противоэпидемических мер, - отметил известный ресторатор Константин Агалов.Фото: pixabay.com