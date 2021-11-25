Повышения зарплаты чаще всего ждут люди с доходом 80 тыс рублей

Всего пересмотра своих зарплат до конца года ожидают 42% россиян



Всего пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других - респонденты с доходом свыше 80 тыс рублей (51%). «Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал», — комментируют опрошенные. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных: 3% сообщили, что им и так недавно повысили зарплату, столько же работают на нынешнем месте непродолжительное время, а 30% не ждут повышения по другим причинам.



В этом году россиян, ожидающих индексации зарплаты, на 6%. больше, чем год назад. По мнению опрошенных, бизнес уже адаптировался к условиям пандемии COVID-19, а уровень инфляции в 2021 году превышает прошлогодний сообщает итоги своего опроса портал



Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей.



При этом 30% организаций повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Еще 9% предприятий делали это более двух лет назад.



Фото: «Номер один» Всего пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других - респонденты с доходом свыше 80 тыс рублей (51%). «Очень выросли цены, из-за инфляции фактический доход упал», — комментируют опрошенные. Не рассчитывают на индексацию 36% опрошенных: 3% сообщили, что им и так недавно повысили зарплату, столько же работают на нынешнем месте непродолжительное время, а 30% не ждут повышения по другим причинам.В этом году россиян, ожидающих индексации зарплаты, на 6%. больше, чем год назад. По мнению опрошенных, бизнес уже адаптировался к условиям пандемии COVID-19, а уровень инфляции в 2021 году превышает прошлогодний сообщает итоги своего опроса портал SuperJob . В опросе приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения, имеющего работу, из всех федеральных округов страны.Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%). Пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам 41% работодателей.При этом 30% организаций повышали зарплаты менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% компаний с момента последней индексации зарплаты прошло от года до двух лет. Еще 9% предприятий делали это более двух лет назад.Фото: «Номер один»

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