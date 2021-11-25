В Бурятии провели лесовосстановление на 20 тысячах гектаров

Также лесники посадили более 6 миллионов сеянцев на площади 1,8 тыс. гектаров



В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесники посадили более 6 миллионов сеянцев на площади 1,8 тысяч га. Ещё на 20 000 га леса они провели содействие естественному возобновлению леса. Содействие восстановлению выполняется в таких местах, где есть «стена леса». Задача лесников - создать все необходимые условия для лучшего роста и приживаемости опавших семян сосны, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).







Лесники очищают территорию от захламления, а затем с помощью лесохозяйственных тракторов, полученных в рамках нацпроекта «Экология», прокладывают минерализованные полосы.







«Когда семена сосны падают на землю, им нужно за что-то зацепиться, чтобы прорасти, чтобы их не сдуло ветром. Для этого мы делаем обработку почвы – специальные борозды. Также такие борозды помогут защитить молодняк от лесного пожара», - рассказывает инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.







Общая площадь лесовосстановления в 2021 году превысила 21 тысячу гектаров. Увеличение площади восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».



Фото: пресс-служба РАЛХ

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесники посадили более 6 миллионов сеянцев на площади 1,8 тысяч га. Ещё на 20 000 га леса они провели содействие естественному возобновлению леса. Содействие восстановлению выполняется в таких местах, где есть «стена леса». Задача лесников - создать все необходимые условия для лучшего роста и приживаемости опавших семян сосны, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).Лесники очищают территорию от захламления, а затем с помощью лесохозяйственных тракторов, полученных в рамках нацпроекта «Экология», прокладывают минерализованные полосы.«Когда семена сосны падают на землю, им нужно за что-то зацепиться, чтобы прорасти, чтобы их не сдуло ветром. Для этого мы делаем обработку почвы – специальные борозды. Также такие борозды помогут защитить молодняк от лесного пожара», - рассказывает инженер по лесопользованию Хандагатайского лесхоза Лариса Томилова.Общая площадь лесовосстановления в 2021 году превысила 21 тысячу гектаров. Увеличение площади восстановленных лесов проводится в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».Фото: пресс-служба РАЛХ

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.