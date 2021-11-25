Среднемесячная зарплата в Бурятии вроде бы растет

А реальная зарплата на самом деле сократилась к уровням прошлого года



В Бурятии среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия (с учетом дорасчета), по предварительной оценке, за январь-сентябрь составила 42 652,5 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 5,7 %, сообщает Бурятстат.



Наиболее высокий размер заработной платы 70 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,8 раза.



Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 49,5 %), торговли оптовой и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (на 42,5 %).



Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в сентябре 2021 года соответствовала 111% к уровню августа 2021 года и 98,5 % к уровню сентября 2020 года. Реальная заработная плата в январе-сентябре 2021 года соответствовала 99,2 % к январю-сентябрю 2020 года.



Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу предприятий и организаций республики составила 208,1 тыс человек. В январе - сентябре 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года она уменьшилась на 1,1 %.В общей численности работников организаций значительную долю составляют работники сферы образования (17,2 %), здравоохранения и социальных услуг (13,8 %), государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального обеспечения (13,6 %).



Фото: «Номер один»



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