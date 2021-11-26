В Улан-Удэ частная клиника выплатила пациентке 300 тысяч за ошибочный диагноз

Из-за врачебной ошибки у девушки началось метастазирование меланомы в лифмоузлы



В Бурятии медицинская клиника выплатила пациентке компенсацию морального вреда за неверно поставленный диагноз, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Как стало известно, девушка обратилась с жалобой на кровотечения из родинки в одну из частных клиник г. Улан-Удэ. Врачом было принято решение об удалении родинки лазером. Однако через некоторое время после удаления родинки рана не заживала, затем снова начала кровоточить. Девушка была вынуждена обратиться в другую клинику, где у нее было выявлено метастазирование меланомы в лифмоузлы.



"Таким образом, ошибочно поставленный диагноз и неверные действия персонала клиники принесли существенный вред здоровью пострадавшей, были нарушены права потребителя на получение медицинских услуг без недостатков и право на безопасность медицинских услуг. В связи с этим пациентка обратилась в суд за защитой нарушенных прав", - сообщили в ведомстве.



На основании судебного решения в отношении клиники было возбуждено исполнительное производство, в рамках которых руководству клиники было вручено требование об исполнении судебного решения.



"В результате, частная клиника в добровольный срок погасила задолженность в размере 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. На сегодняшний день взысканная сумма задолженности перечислена пострадавшей стороне в полном объеме. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требования, содержащемся в исполнительном документе", - добавили в УФССП.



Фото: pixabay.com



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