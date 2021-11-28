Уехавший в США бизнесмен из Бурятии: «Я по-прежнему патриот»

Алексей Семенов рассказал, почему в качестве новой жизни выбрал Америку



В 43 года предприниматель из Улан-Удэ Алексей Семенов решил кардинально изменить свою жизнь, покинув родину. Последней каплей стали постоянные локдауны, душившие его бизнес. В какой-то момент он понял, что хочет, чтобы его шестилетний сын жил в другой, по его мнению, более социально ориентированной стране. Выбрав в качестве новой жизни Америку.



Вместе с женой и сыном Алексей нелегально пересек границу, сутки отсидел в тюрьме и попросил в США политического убежища. Сегодня спустя несколько недель пребывания в чужой стране Алексей уверен, что сделал абсолютно верный выбор.



«Это не побег»



Пять лет назад про улан-удэнца - предпринимателя Алексея Семенова узнала вся страна. Его пригласили на шоу «Мужское и женское», где он рассказал о нелегкой судьбе и поразил своей силой духа и оптимизмом. Несмотря на то, что мужчина с 20 лет после аварии не может ходить, он сумел найти в себе силы жить, заниматься спортом, завоевывая первые места в тяжелой атлетике, танцами и даже открыл свой бизнес - автомастерскую. А романтичный танец с любимой женой Оксаной растрогал многих зрителей, вызвав слезы умиления.



Сейчас журналисты вновь заговорили об этом герое, правда, теперь повод не для всех позитивный. Ведь улан-удэнец оказался еще одним человеком в списке эмигрантов, навсегда покидающих Родину.



Алексей признается, он покинул страну не из-за нужды или критических обстоятельств. В Улан-Удэ у него был хоть и небольшой, но прибыльный бизнес, комфортный дом, красавица жена, сын и, конечно, огромное количество друзей и единомышленников.



- Я не убегал ни от чего. У меня вполне устроенная жизнь в России была. Просто выбрал более социальное, на мой взгляд, государство для себя и своей семьи. Посчитал, что в США нам будет лучше. И не знаю, правильное ли это решение или ошибка, время покажет, - признается Алексей.



Жену Алексея Оксану уговаривать долго не пришлось.



- У супруги не было никаких сомнений. В определенный момент она сказала на работе, что увольняется, и закрыла дверь. С этого момента у нас начался отсчет уже конкретных сборов в эмиграцию.



Первоначально у семьи не было в планах прибегать к экстриму: нелегальному пересечению границы, задержанию, тюрьме и пр. Но получить визу в США не удалось и поэтому пришлось действовать по ситуации.



Хейтеры критикуют



Хотя сначала была последняя попытка решить вопрос цивилизованным путем – Алексей записал видеоролик, в котором обращался к президенту США с просьбой предоставить ему и его семье вид на жительство. Но Джо Байден не откликнулся, зато объявились хейтеры.



- Мой поступок – это мой поступок. Я никого ни к чему не призываю. Каждый волен делать то, что хочет, если он не раб. Но тут появились хейтеры, говорившие мне что-то о патриотизме, осуждавшие и т. д. Я просматривал некоторые профили, видел, что это люди, даже в армии никогда не служившие. Могу сказать, что, помимо всего прочего, я служил в военной разведке, причем пошел служить сам со своим призывом, бросив институт. Поэтому мне эти хейтеры как об стенку горох. Я по-прежнему патриот. И прежде всего своей тоонто нютаг. Я люблю свою родину, люблю людей, которые там живут. Ну а то, что делает или вытворяет определенная группа людей, бог им судья, - говорит Алексей.



Семья Семеновых сутки провела в бордере – иммиграционной тюрьме. Впрочем, это считается минимальным сроком пребывания здесь – сказывается неслыханный поток эмигрантов, нахлынувший на границу. Вместе с Алексеем покидают родную страну и многие другие наши соотечественники. За последний год на границе США с Мексикой задержано более 1,7 млн человек - рекордный показатель за всю историю. И львиная доля из них – жители России и стран СНГ.



- Я не политический обозреватель, не берусь объяснять такие события. Но, наверное, все понимают, почему все так происходит. Очень надеюсь, что когда-нибудь ситуация развернется в обратную сторону, - надеется Алексей.



По словам Алексея, шестилетний сын к сложному многочасовому перелету, тюремным и прочим приключениям отнесся мужественно.



- Я сына воспитываю как настоящего мужчину. Несмотря на свой шестилетний возраст, он даст фору любому 12- или даже 15-летнему мальчишке в плане психологической подготовки к трудным ситуациям. Он все перенес стойко. Ни слезинки, ни одной жалобы, все прошло отлично.



В Бурятии осталась мать Алексея, все это время она жила вместе с единственным сыном, внуком и невесткой.



- Не то что бы она не хочет покидать родину, просто я немного переживаю за ее здоровье. Ведь речь идет о трансатлантическом перелете, смене часовых поясов, акклиматизации. Но она не одна. Мы, буряты, богаты родственниками, она в хорошем кругу общения, я за нее спокоен. Придет время, мы решим и этот вопрос.



История с выборами



Принято считать, что убежище в другой стране предоставляют только в исключительных или даже опасных для жизни человека случаях. Якобы нужно досконально доказать, показать, что человека преследуют из-за расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе (ЛГБТ и пр.) или по политическим соображениям. На самом деле порой достаточно одной беседы с иммиграционным офицером, чтобы он поверил вам на слово. Так произошло и в случае с Алексеем. Его рассказ был настолько убедительным, что семье сразу выдали нужный пакет документов.



Алексей рассказал, что в 2019 году решил принять участие в выборах в горсовет Улан-Удэ. Его выбор пал на пятый округ, включающий микрорайоны Аршан, Пентагон и Орешково. Семенов выдвинулся от партии «Яблоко». Поскольку она непарламентская, для регистрации в качестве кандидата требовалось заручиться поддержкой 52 избирателей. Предприниматель собрал необходимое число подписей. Но их забраковали все до одной.



- Я сам лично на коляске обошел своих соседей, собрал подписи. Но даже письменное или устное подтверждение в суде моих соседей в том, что это действительно их подлинные подписи, ничего не значит против воли эксперта, решившего, что подписи поддельные. Как вы считаете, это правовое государство? Я понимал, что судиться бесполезно. Пока пройдет суд, выборы тоже пройдут, и никто пересматривать их результаты не станет. Поэтому вышел на одиночный пикет на площадь. И, естественно, ко мне возникли вопросы у компетентных органов, хотя это абсолютно мое право. Ведь я ничего зазорного не делал, с оружием не бегал, чьего-либо свержения не требовал.



Ну и плюс ко всему я занимался бизнесом. Была автомастерская. И всех нас, мелких коммерсантов, просто взяли и закрыли. Власти говорили, мол, вы не будете платить налоги. Но в итоге я, не работая в этот период, не заработав ни копейки, вынужден был платить. У нас вмененный налог. Арестовали счета и принудили заплатить. Притом что у меня были все медицинские документы, доказывающие, что я очень тяжело и долго болел, - перечисляет свои «стычки» с государственной машиной Алексей.



Семье бурятских эмигрантов выдали пакет документов, являющихся первой стадией предоставления политического убежища, и теперь Семеновы находятся на территории США на легальных основаниях. В том числе они имеют право претендовать на социальное жилье, чтобы платить за аренду жилья меньше. Алексей уже определился со штатом, в котором будет жить, это Калифорния, город Сакраменто. Здесь он намерен заниматься кузовным ремонтом, а впоследствии не исключено, что вновь откроет свое дело, ведь США – страна предпринимателей.



«Страшилки» не подтвердились



Несмотря на все «страшилки» о том, что в чужой стране ты в принципе никому не нужен, что там очень дорогая и недоступная медицина, которые не раз слышал Алексей, к его семье отнеслись с пониманием, теплом и радушием.



- Как показывают первые дни моего пребывания здесь, я принял верное решение. Судите сами. У меня взяли ПЦР-тест на ковид, он оказался положительным. После чего в гостиницу, где мы пребывали, приехал автобус со специальным подъемником, и нас перевезли в другую гостиницу, где проживают люди с положительным ПЦР-тестом. Меня досконально осмотрел доктор и предложил лечение без всякой страховки. Дело в том, что у меня рана от вырезанной гангрены еще незажившая. Он просто предложил мне лечь в госпиталь и абсолютно бесплатно лечиться. Но я на таком сложном этапе не стал бросать семью - нам нужно сначала добраться до той точки, где мы будем проживать.



Гостиница, где по сей день проживают Семеновы, по словам Алексея, не менее пяти звезд.



- Абсолютно все есть в нашем номере, вплоть до кофеварки, утюга, гладильной доски и пр. А питание на высшем уровне - есть все, что хочешь. По поводу обращения – отдельная тема. У меня такое ощущение, что врач и медсестра, к нам приходящие, это мои родные тетя и сестра. Настолько тепло, ласково и проникновенно со мной обращаются. Я реально не ожидал такого. Меня это просто тронуло. Конечно, возник резкий контраст, разные воспоминания и сравнения. Например, когда лежал в Бурятии в больнице с гангреной. Причем попал туда без ковида и меня именно там заразили коронавирусом. Я помню, как заходила медсестра и с порога грубо кричала: «Отвернись к стенке! Надень две маски!». Как будто я какой-то прокаженный. Вспомнилось и то, что когда мне вырезали гангрену, вывели колостому, а затем выписали всего изрезанного домой. Я говорил: «Мне надо в хирургию!». Но сказали, что из «грязного» (ковидного) отделения в хирургию меня не пустят. И с температурой под 40 выпнули домой. Если бы не тибетская медицина, уход моей жены, я бы просто умер дома.



Для Алексея было удивительно, что в чужой стране к нему относятся гораздо лучше, чем в родной.



- Ни в коем случае не хочу ругать свою страну, но этот контраст, что я прошел там и здесь, реально поражает. Тем более что здесь я никто, нахожусь в чужой стране, просто попросил убежища. Но ко мне относятся как к человеку. Моя семья живет в самых комфортных условиях. И, видя такое отношение, я готов работать, платить налоги. И хочу, чтобы мой ребенок жил именно в таких условиях, а не так, как когда-то жил я. И ехал в США не за американской мечтой - не знаю, что это такое. Не за длинным долларом. Мы поехали сюда за спокойствием. Для того чтобы мой сын мог спокойно учиться, работать, жить в нормальном гражданском обществе.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото: из личного архива героя публикации



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