Иркутяне хотят научить туристов правильно целовать Байкал

В соседней области для туротрасли разработали кодекс по сохранению чистоты льда Байкала









Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира. Они приезжают посмотреть на прозрачный лед и ледяные гроты, проводят фотосессии и различные мероприятия. В последнее время среди туристов популярно развлечение, которые называют «Поцелуй Байкала». Во льду делают неглубокую лунку, наливают в нее напиток (чаще алкогольный) и пьют из трубочки. Большой турпоток приводит к загрязнению льда и гротов, образуется много мусора.



«Компания взяла на себя очень важную и нужную миссию по разработке рекомендаций. И я бы хотела предложить коллегам растиражировать их. Хотелось бы предложить информационные аншлаги сделать не только на льду, а, наверное, с города Иркутска и с места, где дорога поворачивает на Байкал, начинать готовить туристов к тому, как надо себя вести не только на льду, а вообще на Байкале», - сказала в четверг в ходе круглого стола председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.



Представитель туристической компании, разработавшей кодекс, сообщила, что он рассчитан на широкую аудиторию: турфирмы, туроператоров, организаторов туров на Байкале, гидов, водителей, туристов. Так, для турбизнеса подготовлены рекомендации о том, где купить биотуалет и как его установить, как организовать пикник и не оставить после него следов и отходов, как организовать «Поцелуй Байкала», чтобы после развлечения лед остался чистым.



Среди туркомпаний, гидов и водителей рекомендации распространят в виде памяток, а туристов будут просвещать посредством размещения информационных наклеек в транспорте, на котором они перемещаются зимой по льду Байкала, - это суда на воздушной подушке и УАЗы. Разработан макет наклейки в виде нерпы, которая рассказывает путешественникам правила поведения.



Рекомендации распространят к новому зимнему сезону на Байкале, который начнется в конце декабря - январе. Пик зимнего сезона приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и по нему можно передвигаться и кататься на коньках.



Фото: Кодекс ледовых путешественников - свод правил поведения на льду Байкала - разработала одна из туристических компаний Иркутской области и будет распространять его среди представителей турбизнеса и туристов, чтобы научить их сохранять чистоту льда, а также обеспечивать собственную безопасность, сообщает ТАСС Зимний Байкал привлекает туристов со всего мира. Они приезжают посмотреть на прозрачный лед и ледяные гроты, проводят фотосессии и различные мероприятия. В последнее время среди туристов популярно развлечение, которые называют «Поцелуй Байкала». Во льду делают неглубокую лунку, наливают в нее напиток (чаще алкогольный) и пьют из трубочки. Большой турпоток приводит к загрязнению льда и гротов, образуется много мусора.«Компания взяла на себя очень важную и нужную миссию по разработке рекомендаций. И я бы хотела предложить коллегам растиражировать их. Хотелось бы предложить информационные аншлаги сделать не только на льду, а, наверное, с города Иркутска и с места, где дорога поворачивает на Байкал, начинать готовить туристов к тому, как надо себя вести не только на льду, а вообще на Байкале», - сказала в четверг в ходе круглого стола председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.Представитель туристической компании, разработавшей кодекс, сообщила, что он рассчитан на широкую аудиторию: турфирмы, туроператоров, организаторов туров на Байкале, гидов, водителей, туристов. Так, для турбизнеса подготовлены рекомендации о том, где купить биотуалет и как его установить, как организовать пикник и не оставить после него следов и отходов, как организовать «Поцелуй Байкала», чтобы после развлечения лед остался чистым.Среди туркомпаний, гидов и водителей рекомендации распространят в виде памяток, а туристов будут просвещать посредством размещения информационных наклеек в транспорте, на котором они перемещаются зимой по льду Байкала, - это суда на воздушной подушке и УАЗы. Разработан макет наклейки в виде нерпы, которая рассказывает путешественникам правила поведения.Рекомендации распространят к новому зимнему сезону на Байкале, который начнется в конце декабря - январе. Пик зимнего сезона приходится на период с середины февраля до конца марта, когда лед на озере крепкий и по нему можно передвигаться и кататься на коньках.Фото: gotours38.ru

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