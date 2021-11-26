В Улан-Удэ прикрыли кафе с насекомыми

Их обнаружили в ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора



Октябрьский райсуд Улан-Удэ на 90 суток приостановил работу кафе «ЯРоллов», расположенного на ул. Краснофлотская.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки в заведении выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых. По итогам проверки в отношении кафе возбудили административное производство.



«По итогам рассмотрения материала суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», - рассказали в Роспотребнадзоре.



Фото: pixabay.com Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в ходе внеплановой проверки в заведении выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарного состояния производственных помещений, в том числе наличие насекомых. По итогам проверки в отношении кафе возбудили административное производство.«По итогам рассмотрения материала суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на срок 90 суток», - рассказали в Роспотребнадзоре.Фото: pixabay.com

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