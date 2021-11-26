В Улан-Удэ помогут оформить частные дома в приаэродромной зоне

«Договоренность с аэропортом достигнута», - сообщили на заседании горсовета



Сегодня в Улан-Удэ прошло заседание Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользования улан-удэнского горсовета. На нем вновь подняли вопрос об изменении правил застройки в части города, попадающей в приаэродромную зону, а также рассмотрели положение о муниципальном земельном контроле.

Как информировал «Номер один», часть нашего города - территория в радиусе 15 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Байкал» - попадает в приаэродромную зону, границы которой утверждены приказом Росавиации. В связи с этим, строительство там жилых домов на законодательном уровне запрещено. Одним из ограничений, накладывающий запрет на строительство, является существующая система координат высотных отметок.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации города. Михаил Мясищев сообщил, что была проведена длительная работа по внесению изменений в требования Росавиации, а именно - изменений высотных характеристик: «На последнем совещании достигнута договоренность с аэропортом «Байкал» о механизме внесения этих изменений в проект приаэродромной территории», - рассказал Михаил Мясищев.

На сегодня многие жители официально не имеют возможности построить частный дом на территории 100-ых кварталов или части Левого берега, а те, кто успел построить там дома, не имеют право официально оформить их. Ситуацию возникла, потому что согласно приказу, высота частных домов нарушает допустимые высотные характеристики. «Многие люди в этих местностях ранее получили разрешение на строительство. Но из-за вступившего приказа они не могут ввести дома в эксплуатацию, хотя рядом с их домами может стоять 9-этажный дом», – объяснил ситуацию Председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Совета депутатов Сергей Бурдиков.

Председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев сообщил, что проблема подняли на обсуждение еще в прошлом году, когда транспортная прокуратора внесла постановление администрации о поправках в действующее положение. На прошлом рассмотрении вопроса в сентябре имелось множество замечаний, в связи с чем, он был отправлен на доработку.

- За два месяца проведена колоссальная работа в правительстве, и все замечания, которые были, на сегодня учтены. Особенно они касались третьей зоны, когда в рельеф местности нужно углубляться вниз, чтобы что-то построить – вот такие курьезы возникали. И сейчас, когда все замечания учтены, мы начнем внесение изменений. Сейчас нам надо будет их принять, потому что так или иначе эти ограничения все равно действуют - Росреестр не дает жителям проводить какие-либо оформления домов в этой зоне, потому что это идет вразрез с законом, - высказался Чимит Бальжинимаев.

Кроме того, обсудили результаты работы земельного контроля, который с прошлого года осуществляет Комитет по управлению имуществом и землепользованию администрации города. На заседании рассмотрели положение о муниципальном земельном контроле, в которое было предложено внести изменения.

- За этот период комитет показал себя очень эффективно как в вопросе привлечения средств в бюджет, так и в выявлении нарушений по земельному кодексу. Сегодня мы рассмотрели положение и сделали замечания. Положение отправили на доработку, чтобы не было применено штрафных санкций физическим лицам, у которых строения входили в эксплуатацию по другим нормам, и чтобы в изменившихся правилах применялись предупреждения - чтобы у человека была возможность перенести забор, соблюсти все отступы и так далее. Здесь в основном речь идет о нарушениях отступов и границ при строительстве дома и ограждения – необходимо приводить все в соответствии с законодательством, - рассказал Председатель Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Василий Цыремпилов.





фото: "Номер один"