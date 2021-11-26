В Бурятии учитель убил коллегу

Педагоги распивали спиртное на даче, гость довел хозяина до состояния аффекта



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего педагога, обвиняемого в убийстве коллеги, совершенном в состоянии аффекта, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый работал в Улан-Удэ учителем в школе, а летом проживал на своей даче в селе Гурульба (пригород столицы Бурятии). Днем 7 августа нынешнего года по пути в сельский магазин он повстречал 66-летнего знакомого, который также работал в сфере образования. Учитель пригласил коллегу в гости. Они приобрели спиртные напитки и вместе стали употреблять их.



Около полуночи гость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять хозяина дома и угрожать убийством, чем вызывал у него резкий рост эмоционального напряжения, которое привело к наступлению сильного душевного волнения. Во время возникшей потасовки обвиняемый, находясь в состоянии аффекта, ножом нанес противнику удары в шею. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого хозяин дома позвонил в правоохранительные органы и находился на даче до приезда следственно-оперативной группы.



Следствием в отношении обвиняемого назначена и проведена комиссионная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно полученному заключению, мужчина в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта, но мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: buryatia.sledcom.ru



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