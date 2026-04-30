30.04.2026 в 16:02

Монголия наращивает число солнечных электростанций

Рост стоимости нефти и электроэнергии дал старт развитию зелёной энергетики в стране
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
Правительство Монголии приняло решение о снижении зависимости страны от внешних поставок топлива и электроэнергии. Премьер-министр Ням-Осорын Учрал подчеркнул, что этот шаг направлен на укрепление энергетической независимости и развитие устойчивой энергетической системы.

Как сообщает информационный портал «Монцамэ», данное решение в сфере «зелёной» энергетики носит комплексный характер и ориентировано на долгосрочное развитие страны.

В рамках инициативы министру энергетики Бадрахын Найдалаа поручено организовать отбор проектов по строительству систем накопления энергии с привлечением частных инвестиций. Речь идёт о развитии инфраструктуры в сомонах Баян-Ундур (Орхон), Арвайхээр (Увурхангай), Хэрлэн (Хэнтий), Сайнцагаан (Дундговь) и Сумбэр (Говьсумбэр). Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до наступления пиковых зимних нагрузок 2026–2027 годов.

Особое внимание уделяется внедрению «зелёных» технологий, которые способствуют не только снижению нагрузки на энергетические сети, но и улучшению экологической ситуации. По словам премьер-министра, такие меры позволят повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и укрепить энергетическую безопасность страны.

Ожидается, что реализация программы приведёт к увеличению доли возобновляемых источников энергии, сокращению зависимости от импорта электроэнергии из России и снижению уровня загрязнения воздуха. Кроме того, развитие солнечной энергетики создаст условия для роста электротранспорта и расширения соответствующей инфраструктуры.

Проекты будут реализовываться на основе механизмов государственно-частного партнёрства с привлечением как внутренних, так и международных источников «зелёного» финансирования и инвестиций.
