В Улан-Удэ устроили облаву на водителей без прав

В столице Бурятии сотрудники ГАИ провели рейды в поисках водителей без прав. За несколько часов они проверили около 130 транспортных средств и выявили десятки нарушений.

- Инспекторами пресечено семь случаев управления транспортом без водительских прав, половина из которых были на мотоциклах. Двое мотоциклистов оказались несовершеннолетними. На место были вызваны их матери, с которыми сотрудники по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу и составили административные протоколы, - сообщили в полиции республики.

В полиции напомнили, что подобные рейды проводятся регулярно. Их главная цель — профилактика нарушений и снижение аварийности, особенно с наступлением тёплого времени года, когда возрастает число юных водителей мототехники.

Фото: Номер один