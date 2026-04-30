Общество 30.04.2026 в 17:23

В Тункинском районе Бурятии скончалась 102-летняя долгожительница

Не стало Софьи Игнатьевны Санжеевой (Шаргаевой)
Текст: Карина Перова
Фото: центр общения старшего поколения ОСФР по Республике Бурятия в Тункинском районе

В Бурятии на 103‑м году ушла из жизни живая легенда Кырена, человек, чья судьба была посвящена служению людям и родному краю. Не стало учителя, ветерана труда и кавалера ордена «Материнская слава» Софьи Игнатьевны Санжеевой (Шаргаевой).

Женщина родилась в селе Ильчир Боханского района Иркутской области. Окончила Кыренскую среднюю школу. С августа 1941 года посвятила себя работе учителем начальных классов.

В послевоенные годы окончила институт, преподавала биологию в Улан‑Удэ, а с 1951 по 1979 годы преподавала в Кыренской средней школе, воспитав не одно поколение учеников.

Вместе с супругом Шагдыром Дулмаевичем они вырастили семерых детей. Также у Софьи Игнатьевны 11 внуков и 12 правнуков.

№Мы скорбим о великой труженице и хранительнице памяти поколений. Светлая память, глубокие соболезнования родным и близким», - прокомментировали в центре общения старшего поколения ОСФР по РБ в Тункинском районе.

