В Курумканском районе Бурятии пытаются отремонтировать аварийную дамбу

Прокуратура Курумканского района требовала через суд заставить администрацию сельского поселения «Арзгун» срочно разработать декларацию безопасности на берегоукрепительное сооружение на реке Гарга и внести дамбу в Российский регистр гидротехнических сооружений. Однако оказалось, что в местном бюджете на это не было денег.Решение суда вступило в силу еще в ноябре 2024 года, но на протяжении многих месяцев администрация не могла его исполнить. Заявку на финансирование в размере 700 тысяч рублей подали в районную администрацию в ноябре 2024 года, но из-за дефицита средств её отклонили.Только в июне 2025 года сельские депутаты изыскали внутренние резервы и внесли изменения в местный бюджет. В августе администрация наконец заключила договоры: один - на разработку документации (срок - 7 месяцев), другой - на её экспертизу. Объективные обстоятельства (отсутствие денег и длительная процедура подготовки бумаг) чиновники попросили суд учесть.В апелляционном определении подчеркнуто: администрация не бездельничает, а добросовестно пытается решить вопрос, а отсрочка до 31 марта 2026 года - это разумный срок, который не нарушает баланс интересов. Определение оставлено в силе. На этот раз слово - за чиновниками, у которых наконец появились и деньги, и договоры с подрядчиками.Фото: «Номер один»