Общество 30.04.2026 в 17:02

Роспотребнадзор дал рекомендации жителям Бурятии на майские праздники

Санитарные врачи рекомендуют покупать проверенное мясо у проверенных поставщиков
Текст: Иван Иванов
С наступлением майских праздников многие россияне отправляются на природу, чтобы отдохнуть и приготовить традиционные шашлыки. Однако вместе с приятными моментами важно помнить и о безопасности продуктов питания. Качество мяса и соблюдение санитарных норм напрямую влияют на здоровье отдыхающих. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, специалисты ведомства ежегодно напоминают о базовых правилах выбора и приготовления мяса на открытом воздухе.

В первую очередь санитарные врачи советуют приобретать мясо только у проверенных поставщиков и в официальных торговых точках. Это снижает риск покупки продукции, не прошедшей ветеринарный контроль. Особое внимание следует обращать на внешний вид мяса, его запах и условия хранения.

Не менее важно правильно подготовить мясо к приготовлению. Домашний маринад считается более безопасным вариантом, так как позволяет контролировать состав ингредиентов и их свежесть. Готовые маринады промышленного производства могут содержать избыточное количество соли, консервантов и усилителей вкуса.

Также специалисты подчеркивают необходимость соблюдения гигиены. Перед приготовлением важно тщательно мыть руки, использовать чистую посуду и отдельные разделочные доски для сырого мяса и других продуктов. Это помогает избежать перекрестного загрязнения.

Во время пикника следует обеспечить правильное хранение продуктов. Использование термосумок и охлаждающих элементов помогает замедлить размножение бактерий, особенно в теплую погоду. Не рекомендуется долго держать мясо вне холодильника.

При жарке шашлыков необходимо следить за степенью готовности мяса. Оно должно быть полностью прожарено, без сырых участков внутри, чтобы исключить риск пищевых отравлений. Оптимальная внутренняя температура — не менее 75°C.

Дополнительно врачи советуют включать в рацион свежие овощи и зелень, которые способствуют лучшему усвоению пищи. В качестве напитков предпочтение стоит отдавать бутилированной или кипяченой воде.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит провести майские праздники не только вкусно, но и безопасно, избежав неприятных последствий для здоровья.
