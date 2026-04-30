Общество 30.04.2026 в 16:29

В Улан-Удэ на кибертурнире «Стальное братство» определят лучшую команду танкистов

Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» приглашает поболеть за финалистов кибертурнира «Стальное братство, сила в единстве» по игре «Мир танков». Мероприятие приурочено ко Дню Победы и 360-летию города Улан-Удэ и пройдет 2 мая в торгово–развлекательном центре FORUM.

Организаторами соревнований выступили Правительство Бурятии, Республиканское агентство по делам молодежи, компания «Ростелеком» и Центр киберспорта Ultimate. Оператор связи является официальным партнером мероприятия и обеспечивает участников высокоскоростным доступом в интернет.

За призовой фонд республиканского кибертурнира — 100 тысяч рублей и 50 тысяч игрового золота, сразятся восемь команд–победителей отборочного этапа: «3ЧИВА», «Деды», «ЗабВО», «Квадрат в квадрате», GW, TOPDV, «ВегосМ» и «Смешарики». Финалисты сыграют в командном формате «три на три» на пресс-аккаунтах игры «Мир танков» с возможностью выбора машин.

Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи республики Бурятия:

«В этом году это уже второй кибертурнир, и мы видим высокий интерес к игре. Если в феврале заявки на участие подали 50 команд, то сейчас уже порядка 70. "Стальное братство" является ярким примером того, как современные увлечения молодежи становятся значимыми социальными и культурными событиями. Кибертурнир — это не просто соревнования в популярной игре, это культурное явление в молодежной среде, площадка для развития стратегического мышления, умения работать в команде и спортивного духа».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания традиционно поддерживает такие турниры, предоставляя киберспортсменам надежный стабильный интернет с хорошей скоростью. В этот раз чемпионат "Мир танков" пройдет в канун важного для нашей страны и для каждой семьи праздника — Дня Победы. Эта игра объединяет миллионы людей и позволяет, как в виртуальном музее, познакомиться с реальными моделями танков, их характеристиками и особенностями — военная техника воссоздана максимально точно».

Специально для геймеров «Ростелеком» предлагает тарифный план «Игровой» со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с и дополнительными бонусами и эксклюзивными игровыми привилегиями.

Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxwZmuuC
