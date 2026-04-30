Общество 30.04.2026 в 16:37
В Иркутской области пенсионеры будут ездить в электропоездах бесплатно
Опустевшие электрички решили заполнить пассажирами-пенсионерами
Текст: Иван Иванов
В Иркутской области вводится новая мера социальной поддержки для пожилых граждан с одновременным заполнением опустевших электропоездов. Ведь большинство жителей области, которые ранее пользовались электропоездами, пересели на автомобильный транспорт.
Как сообщает информационный портал «Ircity.ru», неработающие пенсионеры смогут оформить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения.
Льгота будет действовать с 1 мая по 30 сентября. Воспользоваться ей смогут пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие права на федеральные меры социальной поддержки.
Чтобы получить право на бесплатный проезд, необходимо оформить соответствующее решение. Для этого нужно подать заявление в управление социальной защиты по месту жительства.
