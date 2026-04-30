30.04.2026 в 16:37

В Иркутской области пенсионеры будут ездить в электропоездах бесплатно

A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
В Иркутской области вводится новая мера социальной поддержки для пожилых граждан с одновременным заполнением опустевших электропоездов. Ведь большинство жителей области, которые ранее пользовались электропоездами, пересели на автомобильный транспорт.

Как сообщает информационный портал «Ircity.ru», неработающие пенсионеры смогут оформить право на бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения.

Льгота будет действовать с 1 мая по 30 сентября. Воспользоваться ей смогут пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и не имеющие права на федеральные меры социальной поддержки.

Чтобы получить право на бесплатный проезд, необходимо оформить соответствующее решение. Для этого нужно подать заявление в управление социальной защиты по месту жительства.
Теги
иркутск

Все новости

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru