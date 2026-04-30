Жительница Бурятии и ее внучка погибли на пожаре из-за бурильщиков скважин

Стала известна причина пожара в доме в селе Поселье Иволгинского района Бурятии, в результате которого погибли 72-летняя женщина и ее 18-летняя внучка. По данному факту следователи СК завели уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По версии следствия, собственник дома заключил соглашение с местным предпринимателем для бурения скважины и обустройства системы водоснабжения. Сегодня днем работники подрядчика во дворе стали использовать углошлифовальные машины для резки металлических изделий.

В сухую траву упали искры, растительность загорелась. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на жилье. Внутри дома находились три женщины, две из которых погибли на месте происшествия в результате отравления продуктами горения. Еще одна смогла выбраться из охваченного огнем дома, ее доставили в медучреждение.

«В настоящее время следователем СК на месте происшествия производится осмотр, в ходе которого фиксируются следы и изымаются предметы, имеющие значение для уголовного дела. В ближайшее время будут назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская судебные экспертизы», - заключили в СУ СКР по Бурятии.