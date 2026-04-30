В Улан-Удэ неизвестные воруют молодые саженцы

Горожане, проживающие в частном секторе, в соцсетях жалуются на кражи насаждений. Люди высаживают кустарники на придомовой территории, желая украсить пространство. Другие же, не желающие тратиться на посадочный материал, приходят с мешками и лопатами и выкапывают кустики, чтобы высадить их на своих участках.

«Вчера вдоль забора моего дома из клумб были выкопаны кусты рябинника. Копали двое, мужчина и женщина», - пожаловалась одна из жительниц.

Оказалось, воришек видели соседи. Им сделали замечание, но они никак не отреагировали на него.

Другая женщина сообщила о том, что в бак для мусора, установленный возле ее дома, посторонние кидают и приносят свой мусор.

«У меня стоит бачок для мусора, для мешков, чтобы собаки не таскали. Так мне туда в этот бочок мусора накидали и рядом с бачком бутылку пива поставили».

Некоторые люди жалуются на кражи топлива.

«У нас, например, горбыль у ворот воровали», - написала горожанка.

Между тем, кража саженцев с чужого участка в России квалифицируется как хищение чужого имущества и влечет за собой ответственность, которая зависит от суммы ущерба: административную или уголовную.

Административная ответственность (мелкое хищение) наступает, если стоимость украденных саженцев не превышает 2 500 рублей. Это квалифицируется по ст. 7.27 КоАП РФ. В таком случае нарушителю грозит штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного (но не менее 1 000 руб.), либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Уголовная ответственность наступает, если сумма ущерба превышает 2 500 рублей, либо кража совершена с незаконным проникновением в жилище/на участок. В таком случае ответственность наступает по ст. 158 УК РФ. Наказание может варьироваться от штрафа в значительном размере до лишения свободы (в зависимости от части статьи).

Если для кражи саженцев был сломан забор или повреждено другое имущество, виновник может быть привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества. За проникновение на частную территорию также могут привлечь к ответственности. Для привлечения виновного необходимо зафиксировать факт кражи (фото/видео), найти свидетелей и написать заявление в полицию.



Фото: нейросеть