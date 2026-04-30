В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов маршрутов № 97

В Улан-Удэ с 1 мая на участке по улице Смолина изменится схема движения автобусов маршрутов № 97, 97 (квартал). Там пройдут ремонтные работы.

Подчеркивается, что маршрутки будут следовать по ул. Ербанова - ул. Ленина – ул. Советская через остановку «Гостиница Баргузин» в обоих направлениях.

«Из схемы маршрутов исключаются остановки «Площадь Советов», «БГУ» и «Баня № 1», - сообщили в Комитете по транспорту.