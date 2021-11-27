Цены на рейс «Улан-Удэ – Пхукет» достигли рекорда

В ближайшие дни они могут преодолеть отметку в 100 тыс. рублей туда-обратно





Стоимость первого прямого рейса, связывающего столицу Бурятии с дорогим тайским курортом Пхукет достигла 83 тыс. рублей. И в ближайшие дни может преодолеть психологическую отметку в 100 тыс. рублей туда-обратно.

Напомним, что 20 декабря из Улан-Удэ в Пхукет начнет выполняться новая полетная программа. Кстати, с начала продажи билетов спрос был невелик.Для ее ускорения к процессу подключился гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, в соцсетях призвав граждан более активно покупать билеты на новый рейс.- Друзья, а где пассажиры в Таиланд, о котором мы так долго мечтали? - недоуменно заявил он. Отметив более активный спрос на Пхукет в Иркутске.На что улан-удэнцы резонно отметили, что, по сравнению с Иркутском, покупательная способность у населения республики низкая. Однако сейчас загрузка рейса заполнена.- Мы провели рекламную кампанию и переговоры о выравнивании цен с Иркутском по продвижению нового рейса, и ситуация резко поменялась, сегодня на предновогодний рейс загрузка приближается к 100%, - удовлетворенно сообщил Дмитрий Гармаев.Между тем с ростом загрузки выросла и цена билетов. На ближайшие даты стоимость превышает 80 тыс. рублей туда-обратно. Кстати, в Иркутске, откуда бурятские туристы также часто летают за рубеж, цены на предновогодние рейсы на Пхукет и обратно выросли вообще до 113 тыс. рублей. Похоже, бурятские туристы настолько соскучились по ранее доступному Тайланду, что готовы платить просто сумасшедшие деньги. Чем и пользуются авиакомпании.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com