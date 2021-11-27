В Бурятии за сутки умерли 7 ковидных больных

Число новых заболевших немного подросло





По данным Роспотребнадзора Бурятии, на утро 27 ноября в республике зарегистрировано 69077 (+231) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Это на два случая больше, чем сутками ранее. Число контактных лиц составляет 14 593 человека.

В стационарах получают лечение 1222 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 951. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3597 человек.За минувшие сутки от коронавируса умерли еще 7 жителей республики, общее число смертей достигло 2161.Фото: pixabay.com