В Бурятии умер депутат Хурала

Галан Гунзынов скончался на 65 году жизни



В Бурятии скоропостижно скончался депутат Хурала Галан Гунзынов. Об этом в соцсетях сообщили министр здравоохранения РБ Евгения Лудупова.

«Сегодня скоропостижно на 65 году жизни ушел из жизни выдающийся хирург, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, депутат НХ РБ Галан Гунзынов. Галан Дамбиевич был наставником и учителем наших хирургов, оперировал самых сложных пациентов, инициировал внедрение трансплантации органов в республике. Дело его будет жить в учениках…», - написала она в соцсетях.



Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года. Окончил Читинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук, имел звания Народный врач РБ и Заслуженный врач РФ.



В сентябре 2013 года избирался депутатом Народного Хурала V созыва. Затем переизбрался на новый срок по спискам партии «Единая Россия». В республиканском парламенте занимал должность заместителя председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам.



Фото: «Номер один» «Сегодня скоропостижно на 65 году жизни ушел из жизни выдающийся хирург, доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ, депутат НХ РБ Галан Гунзынов. Галан Дамбиевич был наставником и учителем наших хирургов, оперировал самых сложных пациентов, инициировал внедрение трансплантации органов в республике. Дело его будет жить в учениках…», - написала она в соцсетях.Галан Гунзынов родился 9 мая 1957 года. Окончил Читинский государственный медицинский институт. Доктор медицинских наук, имел звания Народный врач РБ и Заслуженный врач РФ.В сентябре 2013 года избирался депутатом Народного Хурала V созыва. Затем переизбрался на новый срок по спискам партии «Единая Россия». В республиканском парламенте занимал должность заместителя председателя Комитета по бюджету, налогам и финансам.Фото: «Номер один»

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