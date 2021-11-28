Сегодня скончался певец и композитор Александр Градский

Артист ушел из жизни около двух часов ночи в больнице.



Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета



Ранее в пятницу газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.



СМИ сообщали, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.



Градский - певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др.



Фото: скриншот

Народный артист России Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на свои источники. По ее информации, артист умер в 02:10.Ранее в пятницу газета сообщила, что Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Композитор жаловался на плохое самочувствие, когда находился у себя дома.СМИ сообщали, что здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре коронавируса.Градский - певец и композитор, народный артист РФ (1999). Музыкант родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске в Челябинской области. В 1967 года Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне - Российская академия музыки им. Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец". Является автором музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Он также исполнил такие песни, как "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и др.Фото: скриншот

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