За прошедшие сутки в Бурятии еще семь человек умерли от COVID-19

Шестеро из них были в возрасте старше 65 лет



По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 28.11.2021 зарегистрировано 69313 (+236) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 47% (32221) приходится на жителей г.Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 191 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 202 га. По состоянию на 28.11.2021 число контактных лиц – 14354 человека.



По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия всего выздоровели от COVID-19 – 62429 (+332) человек.



В стационарах Республики Бурятия получают лечение 1230 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 980. В отделениях реанимации находится 128 пациентов (из них старше 65 лет – 76), на ИВЛ –86 пациентов (из них старше 65 –56), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 68.



В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1551 койка: занято – 1230, свободно – 321 койка. Занятость коечного фонда составляет 79,3%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3486 человек.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2168 (+7) человек (в возрасте до 65 лет - 1, старше 65 лет –6 человек).



В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 3799 человек, всего с нарастающим итогом проведено 1704845 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



Всего в республику поступило 506 572 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 440 018 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объеме 434 180 ед. Завершили первичную вакцинацию 384 218 человек. Повторную вакцинацию начали 49 215 человек.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 431 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего нарастающим итогом – 248 035 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



Фото: "Номер один"





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