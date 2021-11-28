В Улан-Удэ жители сотых кварталов снова жалуются на проблемы

По их словам, микрорайон превращается в изолированное «гетто»



В соцсетях горожане в очередной раз публикуют крик души. Жители сотых кварталов, считают, что в микрорайоне нет всей необходимой инфраструктуры.



«Когда же власти Бурятии и Улан-Удэ обратят внимание на проблемы сотых? Давно уже всем понятно, что наши сотые для правительства и мэрии не существуют. Наши сотые забросили, превращают в гетто, еще открыли учреждение для уголовников – прямо у 63 школы! На Силикатке открыто продают паленую водку. Уж сколько времени жители сотых говорят о том, чтобы власти обратили внимание на большую транспортную проблему, но в мэрии твердят одни отговорки, что с маршрута водители уходят. А тут еще собираются оплату за перевозки поднять, не решив даже проблему.



Так если уж вы не можете обеспечить нас транспортом, сделайте хотя бы так, чтобы нам не пришлось ездить в город: создайте нам условия для комфортного проживания. А то тут и так почти 50 тысяч человек живет, так и еще новые дома строятся – посмотрите по горплану, сколько еще многоэтажек будет сдано в будущие два года. Обеспечьте наш микрорайон инфраструктурой! Нам нужны: детский центр досуга с секциями и кружками (Кванториум и ДЮСШ в одном), Сбербанк, МФЦ, рынок с фермерскими продуктами. Сделайте нам нормальную поликлинику с полным набором медуслуг, в том числе и забором анализов.



Нам очень нужен МФЦ, где все можно сделать в одном месте. Вон, на Левом берегу открыли МФЦ, а для нас еще нет, хотя там проживает почти столько же людей. Тем более тут скоро будет жить еще больше народу. В МФЦ в 20а ездит весь город, и если нам в сотых откроют свой МФЦ, представляете, как сильно разгрузится МФЦ на Ключевской?!! Жители сотых, давайте активнее требовать обеспечения нормальной инфраструктурой. А то построили тут гетто с уголовниками, алкоголиками, и ни уехать, ни приехать», - пишет пользователь в паблике «Отзывы 03».



Автора поста поддержали в комментариях: «Сама живу в сотых с 2014г и действительно неплохо здесь, но со своим авто. Почему власти разрешают строительство новостроек не подготовив для начала почву: доступный транспорт, детские учреждения, амбулатории. Но как бы по факту они есть, но специалистов нет. Вот так и живём».



Фото: "Номер один"





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