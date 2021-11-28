«Супер-мама!»: улан-удэнка ремонтирует локомотивы и воспитывает шестерых детей

Сотрудница ЛВРЗ рассказала, как решилась стать многодетной мамой и при этом не перестать трудиться на заводе

Уже более двадцати лет в последнее воскресенье осени вся Россия отмечает светлый праздник- День матери. В этом году он выпадает на 28 ноября. Сегодня «Номер один» решил встретить это событие с героиней Верой Капорской – мамой шестерых детей и сотрудницей Улан-удэнского локомотивного завода.

Как рассказывает Вера, стать многодетной мамой она мечтала с самого детства – девочка сама была шестым ребенком у родителей, и ей понравилось жить в большой и дружной семье. Сейчас у Веры трое мальчиков и три девочки. Четверо детей учатся в школе, двое – в садике, самой старшей дочке 15 лет, самому младшему сыну – 1.5 годика. По должности Вера - чистильщик электровозов и локомотивов малярного цеха, и уже 12 лет жизни посвятила работе на ЛВРЗ.

«Приходит состав, нам нужно полностью отчистить его от масла и мазута. Сама я по профессии кондитер, но давно тетя позвала меня работать на ЛВРЗ – мне понравилось, что здесь всегда стабильная оплата. Работа очень ответственная, тяжелая. Нравится – не нравится, а работать нужно! Нас в цехе 8 человек, коллектив у нас женский, потому что мужчины не выдерживают долго, бегут отсюда – тяжело им. А некоторые девчонки уже по 15-20 лет работают», - улыбается героиня.







Сейчас Вера в декрете, но признается, что успела привыкнуть совмещать работу и воспитание деток. Самый старший ребенок родился у семьи Капорских в 2006 году. Как признается Вера, старшая дочка тоже хочет работать на ЛВРЗ – ей нравится мамина рабочая форма. Каждый рабочий день героини начинался в 6 утра – успеть приготовить завтрак, помочь детям собраться в школу и поехать на смену - с 8 утра до 8 вечера, либо с 8 вечера до 8 утра. После смены – уроки с младшими, готовка ужина, стирка и прочие заботы.

«Еще в детстве я решила, что у меня будет большая семья. Даже играла в куклы, и у моей одной куклы было много детей, которые всей семьей жили в большом доме. Помню, когда родились у нас только трое детей, муж мне сказал, что, наверное, нам хватит. Но не хватило, я захотела еще детей! – смеется Вера. - Тем более, им всегда весело друг с другом, есть с кем поиграть. Мне порою говорят, зачем так много детей? Но я-то знаю, что всех смогу поднять! Мы с мужем настроены, что все сможем сами»

В день чистильщицы на ЛВРЗ могут приводить в порядок по 4-5 локомотивов. Работают в специальной форме и респираторах.

«Сначала локомотивы грязные приходят к нам, мы их продуваем, очищаем грязь, а затем их красят в малярном цехе. И в самом конце вагон выходит уже красивый и отправляется дальше. Тяжеловато все время ходить в костюмах, но они защищают нас. Дети после работы встречают так, как будто месяц меня не видели. Они растут вместе и учат друг друга. Порою смотрю на них, а они сами себя занимают, придумывают игры, делают поделки. Все занимаются спортом – один сын ходит на тхэквандо, дочки – на гимнастику, танцы, баскетбол», - перечисляет Вера.

С мужем Вера познакомилась в студенческие годы – и с тех пор они вместе уже 20 лет. Вера рассказывает, что много детей было и у ее предков – у мамы шестеро, у бабушки – восемь. Поэтому все в ее семье не удивились, когда Вера захотела тоже большую семью.

На будущее, семья Капорских планирует расширить квартиру и приобрести автомобиль побольше – в «легковушку» с 6 детьми уже вмещаться не получается. Каждый год на День матери Вера получает от детей вручную приготовленные открытки и поделки, слова любви, стихи. Всей семьей они любят отдыхать на природе, а летом – ходить на речку.

«Я считаю, что главное в воспитании – уделять детям много внимания, любви к каждому и поровну. Нельзя любить одного ребенка больше, а другого – меньше. И я очень хочу, чтобы они были вместе по жизни, держались друг за друга, помогали друг другу в дальнейшем», - добавляет работница.

фото: "Номер один"