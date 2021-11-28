В Бурятии зарабатывают на QR-кодах

Умельцы продают брелки, футболки и даже делают тату с изображением QR-кода вакцинации



Не секрет, что пандемия коронавируса стала для кого-то страшной бедой, а для кого-то настоящей золотой жилой. Пока фармацевтические компании, создатели вакцин гребут прибыль миллиардами, активные умельцы и предприимчивые жители республики тоже умудряются заработать хотя бы копеечку на новом «тренде».



Так, на Авито и в социальных сетях Бурятии стали появляться объявления с предложениями изготовить футболки и брелки с QR-кодом вакцинации. Материал для брелков самый разный – дерево, пластик, стекло и прочее.



«Актуальная новиночка - брелок с вашим QR-кодом. Вам не придется носить бумажный сертификат, искать фото в телефоне. Брелок с QR-кодом всегда под рукой», - пишут в объявлениях.



Как обещают продавцы, считываться код будет за секунды. Стоит такое удовольствие от 100 до 500 рублей.



Также нередко встречаются объявления от предприимчивых горожан о предоставлении услуг невакционированным гражданам по выгулу собак, доставке еды из ресторана и так далее.



К слову, в Улан-Удэ уже стали появляться первые горожане, которые сделали татуировку на руке с QR-кодом. Правда, такие тату в Бурятии, судя по всему, пока не делают. Зато в других крупных городах страны такая тенденция уже набирает обороты.



Фото: «Номер один».





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