В Бурятии на БАМе железнодорожник торговал должностями

Его водитель стал посредником между ним и взяткодателем



В Бурятии по материалам Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении работника Северобайкальской дистанции сигнализации - структурного подразделения ВСЖД.



Он подозревается в «посредничестве во взяточничестве», сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКР .



Предварительно установлено, что в сентябре 2017 года к подозреваемому, который работал водителем начальника Северобайкальской дистанции сигнализации, обратился коллега с просьбой оказать содействие в переводе с дальнего участка работы в город Северобайкальск. Подозреваемый ответил согласием и попросил начальника указанного подразделения помочь его знакомому в переводе на другой участок работы.



Начальник структурного подразделения за оказанную услугу потребовал денежное вознаграждение в размере 300 тыс рублей. Получив деньги, он выполнил свою часть договора. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), расследование которого продолжается.



Фото: «Номер один»



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