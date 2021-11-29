Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил 1 млн рублей в международном питчинге

Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера



Кинопроект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни". Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает



"Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем", - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.



Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма. Главный партнер проекта - крупнейший российский оператор в сфере обращения с отходами компания "РТ-Инвест" (входит в Госкорпорацию "Ростех"). Эксперты питчинга отсмотрели более 60 заявок из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов и отобрали 15 проектов.



Питчинг прошел в рамках первого международного фестиваля "Форма жизни". Фестиваль организовала Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и Пермской синематеки, он проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.



Фото: pixabay.com

Кинопроект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека занял первое место в международном питчинге в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни". Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени М. Горького."Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем", - процитировали в киностудии программного директора кинофестиваля Марию Безенкову.Призовой фонд питчинга составил 1 млн рублей, деньги пойдут на производство документального фильма. Главный партнер проекта - крупнейший российский оператор в сфере обращения с отходами компания "РТ-Инвест" (входит в Госкорпорацию "Ростех"). Эксперты питчинга отсмотрели более 60 заявок из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов и отобрали 15 проектов.Питчинг прошел в рамках первого международного фестиваля "Форма жизни". Фестиваль организовала Киностудия им. М. Горького при поддержке Министерства культуры России, Министерства культуры Пермского края и Пермской синематеки, он проходит в рамках мероприятий Года науки и технологий.Фото: pixabay.com

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