В Улан-Удэ проводят спецобработку самолетов ВТА

Они перевозят из других регионов России призывников на аэродром Восточный



В Улан-Удэ на аэродроме Восточный силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, сообщили в пресс-службе ВВО.

Самолеты прибывают из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками в ходе проведения осеннего призыва граждан на срочную службу.



Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме Восточный, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.



После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию и проверяют состояние здоровья каждого военнослужащего.



Всего специалистами РХБ защиты планируется обработать около 30 воздушных судов. Помимо этого, проводится дезинфекция автомобильного транспорта, перевозящего личный состав.





Фото: пресс-служба Восточного военного округа



Самолеты прибывают из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками в ходе проведения осеннего призыва граждан на срочную службу.Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме Восточный, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами «ДТС-ГК». Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию и проверяют состояние здоровья каждого военнослужащего.Фото: пресс-служба Восточного военного округа

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