Алексей Цыденов: «QR-коды – для того, чтобы быстрее перейти к нормальной жизни»

Глава Бурятии рассказал, зачем нужна вакцинация



В субботу, 27 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов дал интервью на актуальные темы. Он рассказал о мероприятиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, о ходе иммунопрофилактики, мерах, предпринимаемых правительством для решения проблем общественного транспорта, повышения цен на продовольствие, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Главная тема у нас сегодня – это вакцинация. Расскажите, пожалуйста, о статистике, сколько у нас в республике вакцинированных и какие темпы вакцинации сейчас?



- У нас на сегодня достаточно хорошими темпами идет вакцинация, среди взрослого населения у нас 719 тыс. человек, 439 тысяч – вакцинировано первым компонентом. Это 61% от всего взрослого населения. Если брать от плана, что у нас 80% должно быть вакцинировано с учетом медотводов и всего остального, то от плана у нас уже 76% от объема вакцинации. Т.е. мы неплохо идем, у нас люди ответственно к этому подходят, и я, пользуюсь случаем, хотел бы всех поблагодарить, всех, что ответственно относится к своему здоровью и здоровью близких, окружающих.



- Когда ввели систему куар-кодов, многие люди не понимали, что это такое, были стычки с охранниками, все это видели, эти видео выкладывали в интернете. Как вы думаете, с чем это связано? Сейчас уже улучшилась ситуация?



- Сейчас ситуация в целом улучшилась, более спокойно относятся. Конечно, есть люди, которые активно выступают против куар-кодов. Надо понимать, что не против куар-кодов, а против вакцинации, потому что код – это всего лишь подтверждение, что у тебя есть иммунитет: это либо вакцина, либо переболел в течение ближайших 6 месяцев. Таких людей все меньше, но они остаются.



Я хочу к таким людям обратиться, кто активно против вакцинации: вакцинация, уважаемые земляки, единственный вариант выйти в нормальный режим нашей жизни, работы в условиях ковида – это формирование общего иммунитета, чтобы ковид для нас был как обычный грипп, ОРВИ, т.е. такое, к чему мы привыкли, и то, что не несет такой ущерб здоровью и не приводит к смертности. Поэтому нам нужно вакцинироваться. Конечно, можно переболеть и получить иммунитет, но без вакцины часто болезнь проходит тяжело, много последствий после болезни, требующих большого реабилитационного периода.



Если же ковид прошел в тяжелой форме, имеются последствия на работу легких и практически всех органов, и требуется длительный реабилитационный период. Падает производительность, падает жизненный тонус, и человеку нужно время, чтобы вернуться к нормальной жизни.



Вакцинация помогает, даже если заболел, во-первых, в десятки раз падает вероятность заболеть, во-вторых, даже если заболел, то болезнь проходит в легкой форме. Я на себе это испытал, я был вакцинирован и ревакцинирован, и с учетом моего графика немножко подорвал иммунитет, и заболел, но у меня он за 7 дней прошел без всяких последствий. Сначала меня в больницу госпитализировали, а когда поняли, что нет смыла меня там держать, отпустили домой, и через 7 дней я уже был готов к работе. Поэтому вакцинация - это единственный путь формирования иммунитета.



Я бы хотел подчеркнуть, что те люди, которые не хотят вакцинироваться, они должны подумать не только о себе, но и о других. Т.е., например, «не хочу вакцинироваться» - это твоя личная позиция, ты имеешь право рисковать своим здоровьем, но ты же живешь в обществе, и ты также получаешь услуги здравоохранения. Если ты сам заболел, пока это выявится, ты ходишь и других заражаешь, представляешь угрозу для общества. Плюс, когда ты заболел, тебя госпитализируют в больницу, ты занимаешь койко-места, а мы же выделяем на борьбу с ковидом дополнительные койки, т.е. тем самым мы ущемляем тех, кто госпитализируется от других болезней, например, с сердцем, с почками и т.п. У многих людей есть хронические заболевания, им нужна медицинская помощь, а за счет того, что мы постоянно занимаем дополнительные места ковидными больными, эти люди не получают помощь или получают ее в меньшем объеме. И если можно это предотвратить, если можно создать условия, когда у нас все получают медицинскую помощь, то это надо делать. Когда люди будут вакцинированы, и у них будет иммунитет, то тот же ковид можно легко перенести дома, и не надо будет занимать места в больницах и т.д. Ответственный подход не только к себе, но и к своим близким и окружающим. Я прошу всех еще раз подумать о вакцинации.



Мы все постоянно слышим много вбросов, всякой информации про последствия вакцинации и всего остального. Люди с вакцинами живут уже многие десятки лет. Мы все вакцинированы с детства, сейчас есть такая прививка БЦЖ, есть комплексная вакцина, которую новорожденным ставят. Все это - формирование иммунитета. Прививки от клещевого энцефалита вся Бурятия ставит постоянно, у нас по поводу этого и никаких вопросов нет, от гриппа мы прививаемся чтобы легче его проходить. Целый комплекс разных вакцин и разных прививок, которыми мы пользуемся и это позволяет усилить иммунитет, снизить негативные последствия. И мы к этому привыкли, это нормально. Чем прививка от ковида отличается от остальных вакцин, которые мы спокойно ставим? Повторюсь, в лес идем - все от клещевого энцефалита вакцинируемся, у нас все пожарные, все лесники каждый год вакцинируются, и это нормально.



Можно послушать разные бредовые идеи о том, что «вот, нас оцифровали, всем дали номера». Господа, откройте паспорт, у вас в паспорте номер стоит, ничего, паспорт жить не мешает. Потом у каждого есть телефон, у телефона номер, вы сами свой номер всем раздаете, друзьям, знакомым. То есть это все такие мысли из области нерационального.



Перейти к нормальной жизни



- И поэтому я еще раз ко всем хотел бы обратиться, сказать о том, что формирование коллективного иммунитета, вакцинация, это на сегодня единственный доступный путь перейти нам в итоге к нормальной жизни. То есть когда все будут вакцинированы или, не дай Бог, переболеют, будет сформирован коллективный иммунитет - то и меры ограничения тоже будут снижаться. Потому что какой смысл вводить контроль куар-кодов на входе, когда люди вакцинированы и с иммунитетом и так.



Пока у нас еще не все вакцинированы, пока коллективный иммунитет не сформирован, мы вынуждены контролировать, потому что мы ответственно относимся и к жизни людей, и к здоровью людей, не только больных ковидом, повторюсь, но и к тем, у кого не ковид. Их много, ко мне постоянно жалобы приходят, люди пишут, что «помощь недоступна, помогите, дайте доступ». А занятие ковидными больными больничных коек в большом объеме ведет к ущемлению прав других людей, которым тоже требуется лечение. Поэтому нам нужно ответственно и к себе относиться, к своим близким, к окружающим. И в общем спокойно вакцинироваться. Когда, повторюсь, у нас у всех будет сформирован коллективный иммунитет ограничения снимутся, потому что это будет обычный режим жизни. Да, где-то, кто-то заболеет, но болеть уже будем легче, смертность будет существенно снижена, поскольку у нас единицы случаев по стране, когда умирает вакцинированный, но опять же это уже с учетом разных сопутствующих заболеваний.



Страдает бизнес



И я наш бизнес понимаю, для него это издержки. Потому что часть клиентов кто с вакциной и куар-кодов спокойно ходят везде, никаких ограничений нет. Но даже общепиту и торговым центрам надо выделять отдельных людей, которые стоят проверяют наличие вакцины или подтверждение о том, что переболел. То есть это затраты на персонал дополнительные, это ограничения потока в любом случае, потому что пока не все это имеют, а кто-то и не хочет иметь. Из-за этого тоже снижение есть.



Наш бизнес, хотел бы отдать должное, коллеги хотел бы вас поблагодарить, ответственно ко всему относятся. Те, кто явно не хочет соблюдать общие требования, таких единицы. В целом наш бизнес ответственный и, спасибо вам, коллеги, за такой подход.



Все видят, что в мире происходит. Сейчас волна в Европе - закрывается все. Есть страны, где не привитым, запрещено вообще из дома выходить. Мы до такого не дожили, у нас другая ситуация. При этом я бы хотел еще сказать, подчеркнуть отдельно – мы видим результаты того, что у нас большой процент вакцинированных. В целом по отчетности проходит заражаемость в сутки примерно плюс минус она близка к тому, что было летом, но по тяжести, по нагрузке на медперсонал совсем другая картина. Это результаты вакцинации, у нас уже большое количество людей вакцинировано и часть переболело.



QR-код в маршрутке не спросят



Летом, когда у нас был пик заболеваемости, когда мы вводили вынужденный локдаун, у нас было занято 3 тысячи 200 мест в больницах. А сейчас - 1200. Ковидных коек сейчас в три раза меньше. И когда с 1 по 7 ноября Президент дал право ввести локдаун, мы вводить не стали. Единственно, мы повысили требование по куар-кодам, но ничего не закрывали, потому что у нас не было к этому предпосылок. То есть у нас нагрузка на систему здравоохранения меньше, чем летом была. Куар-коды – для того, чтобы быстрее перейти к нормальной жизни



При этом задача по вакцинации она уже перманентная. Если вы переболели — через 6 месяцев нужно вакцинироваться, переболевшим весной пришло время ревакцинироваться. Тем, кто вакцину сделал в марте или в апреле – тоже надо поддерживать свой иммунитет. Поэтому такая перманентная задача, я попросил бы всех уважаемых земляков подойти ответственно, думать не только о своем здоровье, а также о близких, об окружающих, о бизнесе, который тоже от нас зависит. У нас люди ответственные, у нас тех, кто явно поверил недостоверной информации и проникся ей, яро отказывается от вакцинации таких немного, они как раз попадут в 20%, нам 80% надо вакцинировать, 20% по разным причинам не вакцинируются, они в эти 20% и попадут. Мы же их не ограничиваем, из дома выходить не запрещаем, продуктовые магазины, магазины первой необходимости, пожалуйста, они доступны.



То, что касается получения самих документов о вакцинации, куар-кодов, их можно скачать на Госуслугах. Однако, не у всех есть смартфон, не у всех есть доступ к интернету, не все на «ты» с интернет-технологиями, в таком случае куар-код можно получить в МФЦ. Там распечатают и выдадут в бумажном виде. Также справку в бумажном виде можно получить в поликлинике, она выдается сразу после введения первого компонента вакцины. Любой вариант возможен, главное, чтобы такое подтверждение было и у людей тогда свободный проход.



Есть такая практика в некоторых регионах, когда проверяют куар-коды в общественном транспорте, но мы такое не планируем. У нас с общественным транспортом вообще отдельная история, много проблем, жалоб. Мы плотно занимаемся этим вопросом, пока не самые большие сдвижки в этом направлении. В прошлом году 42 автобуса купили новых, буквально на днях поступили еще два новых больших автобуса, их купили за президентскую дальневосточную субсидию. Понимаем, что сильно эти два автобуса не повлияют.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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