В Бурятии резко похолодает

Синоптики передали штормовое предупреждение



По информации Бурятского гидрометцентра, 1-2 декабря на большей части территории республики ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с, по северной половине местами до 24 м/с, сильные снегопады, метели, понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.

Фото: «Номер один» Фото: «Номер один»

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