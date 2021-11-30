В Улан-Удэ с 3 по 5 декабря будут торговать мясом

Традиционная мясная ярмарка состоится на четырех торговых площадках города



В Улан-Удэ с 3 по 5 декабря с 10 утра горожане смогут приобрести мясо, субпродукты, полуфабрикаты и многое другое от лучших производителей республики!



Традиционная ярмарка пройдет на четырех торговых площадках:



- ТК «Центральный рынок», ул. Балтахинова, 9

- ТК «Крестьянский», ул. Тулаева, 108

- ТРЦ «Кэпитал Молл», пр. Автомобилистов, 4а/1

- ТК «Стимул», ул. Иволгинская, 13а



Организаторы просят всех соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.



Подробности по тел.: 55-29-98, 44-30-06, 44-26-18.



Фото: ulan-ude-info.ru

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