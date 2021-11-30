Лудуб Очиров стал лауреатом фестиваля «Джаз на Байкале»

Международный фестиваль джазового искусства прошел в Иркутске



Композитор, певец и исполнитель Лудуб Очиров стал лауреатом первой степени международного фестиваля джазового искусства «Джаз на Байкале». Он же признан победителем в номинации «Открытие», сообщили в минкульте Бурятии.



Талант Лудуба оценен на высшем уровне, в том числе и народным артистом России Игорем Бутманом.



Напомним, что Лудуб Очиров учится на четвертом курсе Колледжа искусств по специальности «Теория музыки».



Кроме того, студентка второго курса этого колледжа Динара Зарыпова, обучающаяся по специальности «Музыкальное искусство эстрады», стала лауреатом II степени.



Фестиваль подарил участникам невероятный праздник джаза, встречу с лучшими музыкантами мирового уровня, новые интересные знакомства с единомышленниками и ценителями джазового направления в музыке.



Фото: minkultrb.ru





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