Для жителей Бичурского района купили новый автобус

Оперативно решить вопрос помог глава республики
В Бичурский район поступил новый автобус ПАЗ-320415. Он будет осуществлять пассажирские перевозки в селе Бичура, а также обеспечивать сообщение между селами муниципалитета и райцентром.
В автобусе 19 посадочных мест, его общая вместимость составляет 63 человека. Отдельно предусмотрены места для инвалида и перевозки детской коляски.
С просьбой о приобретении автобуса за счет республиканского бюджета жители Бичуры и глава района Василий Смолин обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову в ходе его рабочей поездки в сентябре. Вопрос был оперативно решен, за что население и администрация муниципалитета очень признательны руководителю республики, отмечает Бичура-инфо.
После госрегистрации и оформления необходимых документов новый ПАЗ выйдет на маршруты.
Фото: Нины Любовниковой
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