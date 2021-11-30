Для жителей Бичурского района купили новый автобус

Оперативно решить вопрос помог глава республики





В Бичурский район поступил новый автобус ПАЗ-320415. Он будет осуществлять пассажирские перевозки в селе Бичура, а также обеспечивать сообщение между селами муниципалитета и райцентром.

В автобусе 19 посадочных мест, его общая вместимость составляет 63 человека. Отдельно предусмотрены места для инвалида и перевозки детской коляски.С просьбой о приобретении автобуса за счет республиканского бюджета жители Бичуры и глава района Василий Смолин обратились к главе Бурятии Алексею Цыденову в ходе его рабочей поездки в сентябре. Вопрос был оперативно решен, за что население и администрация муниципалитета очень признательны руководителю республики, отмечает Бичура-инфо.После госрегистрации и оформления необходимых документов новый ПАЗ выйдет на маршруты.Фото: Нины Любовниковой