Театр Русской драмы из Улан-Удэ выступит на детском weekend’е «Золотой маски»

Два спектакля - «Добывайки» и «Микрохи» театра им.Н.Бестужева - вошли в эту программу



Сразу два детских спектакля Русского драматического театра из Улан-Удэ приглашены в Москву в рамках внеконкурсной программы Детский Weekend национального театрального фестиваля «Золотая маска-2022», сообщили в минкультуры Бурятии.



Этой чести удостоены: спектакль для всей семьи «Добывайки» (6+) по мотивам сказочной повести Мэри Нортон в постановке Сергея Левицкого и Игоря Григурко и бэби-спектакль «Микрохи» (0+) Алмаза Садриева.



Российская национальная театральная премия «Золотая маска» накануне объявила внеконкурсную программу Детский Weekend в рамках фестиваля 2022 года. Кураторы – театральные критики Анна Казарина и Надежда Стоева – отобрали 10 спектаклей театров из Улан-Удэ, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Рязани. Сразу два спектакля Русского драматического театра им.Н.А.Бестужева вошли в ее афишу.



В марте бестужевцы поедут в Москву для участия в Детском Weekend’е, куда Русский драмтеатр был отобран впервые, и покажут столичной публике свои лучшие постановки для детей. Поездка стала возможна благодаря поддержке правительства министерства культуры Бурятии.



«Буквально несколько дней назад в Русский драмтеатр пришло письмо от президента «Золотой маски» Игоря Костолевского и генерального директора фестиваля Марии Ревякиной с приглашением наших спектаклей «Добывайки» и «Микрохи» в Москву. Конечно, это большая честь, что сразу два спектакля вошли в программу Детский Weekend, поэтому правительство и министерство культуры Бурятии окажут финансовую поддержку, чтобы театр Бестужева достойно представил республику на фестивале», – говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



«Добывайки» – это история о маленьких человечках, живущих под полом дома.Это зрелищный спектакль, который позволит маленьким зрителям и их родителям увидеть мир глазами добываек. Для него созданы масштабные декорации – на сцене представлен мир людей-«великанов»: гигантские предметы, с которыми работают крошечные на их фоне артисты. Вся «музыка» в спектакле записана без единого музыкального инструмента, вместо них используются голоса актеров.



В бэби-спектакле «Микрохи», который появился в репертуаре театра благодаря поддержке министерства культуры Бурятии, актеры с помощью визуальных образов, предметов, пластики предлагают ребятам исследовать подводный мир Байкала, познакомиться с его самыми маленькими обитателями – микроорганизмами, стать наблюдателями и участниками погружения в одно из самых удивительных озер на планете. В художественной форме и волшебной атмосфере малыши узнают о существовании микрожителей Земли, увидят всю хрупкость и красоту этого мира. «Микрохи» в сентябре стали участником IV Международного Большого детского фестиваля в Москве.



Кураторы программы Детский Weekend «Золотой маски» Анна Казарина, Надежда Стоева: «В программе нынешнего Детского Weekend’a – 10 спектаклей, как для тех, кто только научился ходить, так и тех, кто уже заканчивает школу. Но важнее возрастного разнообразия то, что все постановки – для семейного просмотра. Театр для детей – как театр для всей семьи, поле совместного переживания боли и радости, повод для дальнейшего интимного диалога. Нам интересно, какими способами этот разговор может быть спровоцирован в театре – спектакли предлагают разные ракурсы и жанры, претендуя не столько на всеохватность и объективность, сколько на вариативность подходов.<…> К вопросам детства и семейных ролей обращены и масштабные постановки «большой сцены» – визуальные полотна по известным книгам, рассказанные при помощи пластики и цирковых номеров. «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского ТЮЗа в том числе и о том, что детство не должно длиться вечно, а выбраться из него порой невозможно. В спектакле «Добывайки» Русского драматического театра из Улан-Удэ семья, напротив, оказывается смыслообразующей и расширяется до масштабов рода. <…> Cамых юных зрителей мы ждем на бэби-спектакле «Микрохи» Театра имени Бестужева из Улан-Удэ, атмосферном путешествии по микромиру озера Байкал».



Журнал «Театр – детям»: «Московских спектаклей в программе нет, но их можно увидеть и без фестиваля, зато приедут постановки и даже театры, которые прежде здесь никогда не бывали! Отдельная радость за Русский театр Бестужева из Улан-Удэ, который привезет сразу две работы – масштабных, визуально-цирковых «Добываек» и камерный бэби-спектакль «Микрохи».



Фото: minkultrb.ru



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