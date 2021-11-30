Бурятия оказалась в лидерах ДФО по числу несчастных случаев на производстве

Также республика занимает одно из первых мест по долгам по зарплате





Состояние законности в сфере охраны труда на производственных объектах в Дальневосточном федеральном округе, вопросы задолженности по оплате труда и занятости населения обсудили Генпрокуратура России, представители контрольных и правоохранительных ведомств.

Открывая совещание, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что вопросы охраны труда требуют постоянного внимания прокуроров, уполномоченных органов и принятия упреждающих мер реагирования для недопущения человеческих жертв. Примером этому является произошедшая несколько дней назад трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.По данным прокуратуры, ежегодно в округе фиксируется порядка 650–700 фактов производственного травматизма, за 9 месяцев текущего года зафиксировано 488 случаев.Наибольшее число несчастных случаев на производстве произошло в Приморском крае (170), Амурской области (92), Республике Саха (Якутия) (53), Хабаровском крае (47) и Бурятии (28). Число погибших работников выросло на 17% (с 190 до 223).За последние два года прокурорами в дальневосточных регионах пресечено свыше 11,4 тыс. нарушений закона, в том числе в Приморском – 3,4 тыс., Забайкальском – 2,6 тыс. и Хабаровском краях – 714, Республике Саха (Якутия) –552.Повсеместно территориальными органами Роструда допускаются серьезные недостатки при расследовании несчастных случаев на производстве.В деятельности хозяйствующих субъектов прокурорами выявлены случаи несоблюдения периодичности и порядка проведения специальной оценки условий труда, обязательных инструктажей по охране труда, необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, их допуска к трудовой деятельности без прохождения обязательного медицинского осмотра, психиатрического освидетельствования, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ.Сложной остается в округе ситуация в сфере занятости. Показатель уровня безработицы, по-прежнему, остается выше среднего по стране – 5,5% (4,4%). Наблюдается отток трудовых ресурсов.Благодаря комплексу совместных мер в этом году работникам выплачено свыше 1,8 млрд. рублей долга по зарплате. Вместе с тем более 80% долга приходится на 4 региона: Хабаровский (160 млн. руб.), Приморский (159 млн. руб.) края, республики Саха (Якутия) (82 млн. руб.) и Бурятия (68 млн. руб.).«Для обеспечения комплексного подхода по противодействию правонарушениям и преступлениям, связанным с охраной труда, невыплатой зарплаты, неформальной занятостью, защиты граждан от безработицы Дмитрий Демешин дал конкретные поручения руководителям органов, участвующих в обсуждении», - сообщили в прокуратуре.Фото: pixabay.com