В Бурятии ЗГРП в этом году высадило почти 19 тысяч сеянцев сосны

Горняки, работающие в Баунте, продолжают участвовать в компенсационном лесовосстановлении



В Бурятии Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) продолжает участвовать в компенсационном лесовосстановлении. Как сообщили корреспонденту



«Для восстановления была выбрана площадь 5,4 гектара в Заудинском лесничестве. В 2013 году на этой территории прошел страшный верховой пожар, который уничтожил лес. Весной этого года сотрудники Заудинского лесхоза посадили 18 900 сеянцев сосны. Приживаемость этих сеянцев очень хорошая – около 90%. Следующей весной мы проведем инвентаризацию и подсчитаем точную приживаемость сеянцев. Если она будет ниже 85% - будем досаживать сеянцы», - рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.



Отметим, согласно закону, компании, использующие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач или переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны восстановить такую же площадь вырубленного леса.



Лесопользователи сами выбирают площади для такого компенсационного восстановления. В 2020 году Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) одним из первых в Бурятии провело «компенсационные» посадки леса взамен ранее вырубленного в Баунтовском районе. Предприятию передавалось по договору аренды более 28 гектаров земельного участка, покрытого лесом, для геологического изучения недр. В мае компания провела лесовосстановление на землях лесного фонда.



Фото: ugtn.govrb.ru/ralh В Бурятии Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) продолжает участвовать в компенсационном лесовосстановлении. Как сообщили корреспонденту ИА Восток-Телеинформ в Республиканском агенстве лесного хозяйства, с компанией ЗГРП был заключен договор на проведение лесовосстановительных мероприятий.«Для восстановления была выбрана площадь 5,4 гектара в Заудинском лесничестве. В 2013 году на этой территории прошел страшный верховой пожар, который уничтожил лес. Весной этого года сотрудники Заудинского лесхоза посадили 18 900 сеянцев сосны. Приживаемость этих сеянцев очень хорошая – около 90%. Следующей весной мы проведем инвентаризацию и подсчитаем точную приживаемость сеянцев. Если она будет ниже 85% - будем досаживать сеянцы», - рассказал заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Грязнов.Отметим, согласно закону, компании, использующие лес при добыче полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередач или переводе земель лесного фонда в земли иных категорий, обязаны восстановить такую же площадь вырубленного леса.Лесопользователи сами выбирают площади для такого компенсационного восстановления. В 2020 году Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП) одним из первых в Бурятии провело «компенсационные» посадки леса взамен ранее вырубленного в Баунтовском районе. Предприятию передавалось по договору аренды более 28 гектаров земельного участка, покрытого лесом, для геологического изучения недр. В мае компания провела лесовосстановление на землях лесного фонда.Фото: ugtn.govrb.ru/ralh

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