В проблеме QR-кодов возникла тема референдума

Россияне за демократический вариант введения QR-кодов или отказ от них



В Швейцарии вопрос введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 решался на референдуме и большинство граждан поддержало ввод подобного документа. Россияне тоже хотят референдум, но голосовать будут «против», сообщает результаты опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны портал



Лишь 22% россиян хотят оставить вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса на усмотрение властей, а 51% россиян считает, что подобное решение должно быть принято по итогам референдума. При этом против ввода QR-кодов будут голосовать в два раза чаще, чем за них (48 и 24% соответственно).



Чем старше респонденты, тем чаще они готовы полагаться на волю властей, и сторонников введения QR-кодов среди них чуть больше. Впрочем, большинство все же против. Аналогичные тенденции наблюдаются и с увеличением уровня дохода опрошенных.



Антипрививочники чаще выступали за референдум, где в большинстве своем планируют голосовать против ввода QR-кодов. Среди привитых от COVID-19 сторонников референдума больше, чем тех, кто готов полагаться на волю властей, а вот за и против введения QR-кодов голоса распределились примерно поровну (33 и 36% соответственно).



Место проведения опроса: Россия, все федеральные округа. Населенных пунктов: 352. Время проведения: 29-30 ноября 2021 года. Экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.



Фото: pixabay.com

В Швейцарии вопрос введения QR-кодов для вакцинированных от COVID-19 решался на референдуме и большинство граждан поддержало ввод подобного документа. Россияне тоже хотят референдум, но голосовать будут «против», сообщает результаты опроса 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны портал SuperJob Лишь 22% россиян хотят оставить вопрос введения QR-кодов для привитых от коронавируса на усмотрение властей, а 51% россиян считает, что подобное решение должно быть принято по итогам референдума. При этом против ввода QR-кодов будут голосовать в два раза чаще, чем за них (48 и 24% соответственно).Чем старше респонденты, тем чаще они готовы полагаться на волю властей, и сторонников введения QR-кодов среди них чуть больше. Впрочем, большинство все же против. Аналогичные тенденции наблюдаются и с увеличением уровня дохода опрошенных.Антипрививочники чаще выступали за референдум, где в большинстве своем планируют голосовать против ввода QR-кодов. Среди привитых от COVID-19 сторонников референдума больше, чем тех, кто готов полагаться на волю властей, а вот за и против введения QR-кодов голоса распределились примерно поровну (33 и 36% соответственно).Фото: pixabay.com

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