В Бурятии почти в 1,7 раза снизилось число отравлений алкоголем

Роспотребнадзор говорит об усилении контроля за рынком, однако объемов изъятого суррогата не приводится



В Бурятии с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение количества отравлений спиртосодержащей продукцией. Если в 2020 году было зарегистрировано 237 случаев отравления, то в этом году – 140 случаев, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



За девять месяцев этого года по результатам проверок субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, выявлены нарушения обязательных требований к условиям хранения продукции, правил продажи, организации производственного контроля и отсутствия сопроводительных документов. Возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.



Надзор за соблюдением законодательства в сфере снижения злоупотребления алкогольной продукции, профилактике алкоголизма, учета острых отравлений алкоголем и его суррогатами продолжается.



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