В Бурятии пострадавшие от паводка районы просят о дополнительной помощи

Республиканская комиссия по ЧС в очередной раз поддержала просьбы муниципалитетов



Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Бурятии будет ходатайствовать перед правительством республики о дополнительном выделении финансов Кяхтинскому и Иволгинскому районам, а также - Улан-Удэ для оказания помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций гражданам и проведения аварийно-восстановительных работ.



Решение принято накануне на заседании комиссии под председательством заместителя председателя правительства Буяртии Петра Мордовского. Рассматривались вопросы о выделении финансов на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от паводка, а также на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вопросы возникли в связи с вновь поступившими обращениями граждан и необходимостью проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на территории, оказавшейся в зоне затопления. Администрация Кяхтинского района запросила почти 529 тыс руб, Иволгинского района без малого 6,2 млн руб, Улан-Удэ – около 3,7 млн руб.



Напомним, дополнительная помощь муниципалитетам, попавшим под затопление, выделяется регулярно, так как данные об ущербе корректируются.



Фото: egov-buryatia.ru



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