Смарт-колонки возглавляют рейтинг популярных устройств для «умного дома» в Бурятии

С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Бурятии вырос на 14%



С начала этого года спрос на товары для «умного дома» в сети МегаФон Ритейл в Бурятии вырос на 14%. Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.



Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики МегаФона фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работали и учились удалённо, а также в мае и октябре – в период нерабочих дней.



«По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста», – комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор МегаФон Ритейл.



Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном всё чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Бурятии – 74%. Лидером стала Яндекс.Станция Мини, спрос на которую вырос на 42%. Далее следуют Яндекс.Станция Лайт (33%) и JBL Link Portable (13%).



В тройку самых покупаемых товаров также вошли смарт-розетки для экономии и учёта электричества с долей 10%, на третьем – интеллектуальные системы освещения, у которых доля составила 8,6%. В этих категориях жители республики выбирают продукцию Яндекса. Например, самой популярной умной розеткой стала Яндекс YNDX-0007W, а лампой - Яндекс YNDX-00010.



За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» выросла на 8% до 4 577 рублей. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах МегаФона пришлось 87% продаж, против 13% в интернет-магазине.



МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.



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